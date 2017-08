Экс-лидер группы Oasis назвал причину для начала сольной карьеры

Британский музыкант намерен бороться с однообразием, которое царит на рок- и поп-сценах.

Один из основателей брит-поп-группы Oasis — Лиам Галлахер заявил, что запускает сольную карьеру. При этом музыкант, в прошлом утверждавший, что никогда не выпустит сольный альбом, честно признал, что теперь его можно называть "чёртовым треплом".

В интервью журналу Good Weekend 44-летний музыкант рассказал, почему всё-таки отказался от ранее сказанных слов и решил вернуться на сцену после распада двух своих групп.

— В наши дни вы не отличите рок-группу от поп-группы. Они одинаково одеваются, выглядят одинаково и ходят на одни и те же вечеринки. Кто-то должен противодействовать этому. И я здесь для того, чтобы это сделать, — пояснил Галлахер.

Ожидается, что дебютный сольный альбом британца As You Were выйдет в свет в октябре этого года.

Лиам Галлахер вместе с братом Ноэлом в 1991 году основал группу Oasis, которая стала одним из самых заметных и коммерчески успешных музыкальных коллективов в направлении брит-поп. В 2009 году группа прекратила своё существование из-за разногласий между братьями.

После этого Лиам вместе с остальными участниками Oasis основал рок-группу Beady Eye, которая успела выпустить два полноформатных релиза, после чего распалась в 2014 году.