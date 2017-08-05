Япония собирается оснастить армию наступательными вооружениями

Официальное рассмотрение этого вопроса пройдёт впервые в истории послевоенной Японии.

Министерство обороны Японии рассмотрит вопрос о необходимости оснащения сил самообороны вооружением, способным наносить удары по военным базам противника ракетами типа "Томагавк" и "воздух — земля", пишет газета "Никкэй".

По информации издания, в настоящее время вооружение национальных сил самообороны служит для обеспечения безопасности страны и отражения удара противника. Рассмотрение вопроса об оснащении наступательного вооружения пройдёт впервые в истории послевоенной Японии.

Закончить обсуждения этого вопроса планируется к началу лета следующего года, так как к концу 2018 года Минобороны Японии должно подготовить среднесрочные направления развития обороны на пять лет.