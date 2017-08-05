В результате ДТП в Калифорнии погибло четыре человека, в том числе двое детей

Четыре человека, в том числе двое детей, погибли в результате ДТП в американском городе Фонтана (штат Калифорния).

Victims, Possible DUI Driver ID’d in Crash on 10 Freeway in Fontana That Killed 4 https://t.co/T3FlSY43h2 pic.twitter.com/mAYYE2xzNJ — Los Angeles Daily (@DailyLosAngeles) 5 августа 2017 г.

По информации местного департамента полиции, водитель "ниссана не справился с управлением и врезался в заднюю часть "хонды". Двое детей, находившиеся на заднем сиденье, погибли мгновенно. Очевидцы рассказывают, что удар был такой силы, что водитель "ниссана" вылетел через лобовое стекло.

Водитель и пассажирка "хонды" были доставлены в больницу с различными травмами.