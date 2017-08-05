В результате ДТП в Калифорнии погибло четыре человека, в том числе двое детей

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В результате ДТП в Калифорнии погибло четыре человека, в том числе двое детей

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Четыре человека, в том числе двое детей, погибли в результате ДТП в американском городе Фонтана (штат Калифорния).

По информации местного департамента полиции, водитель "ниссана не справился с управлением и врезался в заднюю часть "хонды". Двое детей, находившиеся на заднем сиденье, погибли мгновенно. Очевидцы рассказывают, что удар был такой силы, что водитель "ниссана" вылетел через лобовое стекло.

Водитель и пассажирка "хонды" были доставлены в больницу с различными травмами.

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