Российские военные доставили 300 кг лекарств в онкологический центр в Сирии

Специалисты российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии доставили около трёхсот килограммов лекарств в единственный работающий в этой ближневосточной стране онкологический центр.

По словам главного врача больницы Мунира Усмана, помощь российских друзей неоценима — такие препараты в Сирии просто не производятся, а закупать их в Европе сейчас невозможно из-за наложенных на страну санкций.

Отмечается, что доставленные лекарства в первую очередь пойдут на оказание необходимой медицинской помощи старикам и детям.