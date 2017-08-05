Российские военные доставили 300 кг лекарств в онкологический центр в Сирии

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Российские военные доставили 300 кг лекарств в онкологический центр в Сирии

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Российские военные из Центра примирения враждующих сторон раздают гуманитарную помощь. Фото: © РИА Новости/Дмитрий Виноградов

Специалисты российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии доставили около трёхсот килограммов лекарств в единственный работающий в этой ближневосточной стране онкологический центр.

По словам главного врача больницы Мунира Усмана, помощь российских друзей неоценима — такие препараты в Сирии просто не производятся, а закупать их в Европе сейчас невозможно из-за наложенных на страну санкций.

Отмечается, что доставленные лекарства в первую очередь пойдут на оказание необходимой медицинской помощи старикам и детям.

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