Украинские силовики ранили жителя Донецка во время обстрела посёлка Трудовские

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Украинские силовики ранили жителя Донецка во время обстрела посёлка Трудовские

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Фрагменты снаряда, найденные на месте артиллерийского обстрела Донецка в мае 2017 года. Фото: © РИА Новости/Сергей Аверин

Врачи оценивают состояние пострадавшего как удовлетворительное, ему оказывают необходимую помощь.

58-летний житель Донецка получил ранение во время предпринятого украинскими военными артиллерийского обстрела запада города. Об этом агентству ДАН сообщил источник в силовых ведомствах ДНР.

— Подразделения ВСУ около 21:00 обстреляли посёлок Трудовские Петровского района столицы. Ранение получил мужчина 1959 года рождения, — сказал собеседник агентства.

По его данным, пострадавшего госпитализировали, а врачи оценивают состояние пациента как удовлетворительное.

Как ранее сообщал заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин, за минувшую неделю армия Украины выпустила по прифронтовым территориям ДНР свыше 740 снарядов и мин. В результате обстрелов погибло два военнослужащих республики, четверо военных и двое гражданских получили ранения.

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