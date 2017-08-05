Украинские силовики ранили жителя Донецка во время обстрела посёлка Трудовские

58-летний житель Донецка получил ранение во время предпринятого украинскими военными артиллерийского обстрела запада города. Об этом агентству ДАН сообщил источник в силовых ведомствах ДНР.
— Подразделения ВСУ около 21:00 обстреляли посёлок Трудовские Петровского района столицы. Ранение получил мужчина 1959 года рождения, — сказал собеседник агентства.
По его данным, пострадавшего госпитализировали, а врачи оценивают состояние пациента как удовлетворительное.
Как ранее сообщал заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин, за минувшую неделю армия Украины выпустила по прифронтовым территориям ДНР свыше 740 снарядов и мин. В результате обстрелов погибло два военнослужащих республики, четверо военных и двое гражданских получили ранения.
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