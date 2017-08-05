Усэйн Болт в последний раз в своей карьере пробежит индивидуальную стометровку

В полуфинал соревнований ямайский бегун пробился, показав только восьмой результат.

Сегодня легендарный ямайский спринтер Усэйн Болт в последний раз в своей спортивной карьере выйдет на беговую дорожку для участия в индивидуальном забеге на 100 метров. Произойдёт это на чемпионате мира по лёгкой атлетике, который в эти дни проходит в Лондоне.

Как сообщает агентство Reuters, в случае победы Болт завоюет четвёртое индивидуальное золото в этой дисциплине, однако для этого ему придётся приложить все усилия — в полуфинал он вышел, показав только восьмое время.

Окончательно же точку в своей славной карьере ямаец поставит 12 августа, когда примет участие в эстафете 4х100 метров.

Всего за годы выступлений на различных соревнованиях Усэйн Болт завоевал восемь олимпийских наград высшей пробы и 11 золотых медалей чемпионатов мира (ещё дважды становился вторым — на чемпионате 2007 года в Осаке).