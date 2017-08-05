Канадский премьер появился на ежегодном празднике в Онтарио в шотландском килте

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо надел килт на традиционные соревнования Glengarry Highland Games, которые проходят в Восточном Онтарио. С учётом того, что мероприятие проводится по канонам и обычаям шотландских горцев, наряд политика выглядел как никогда уместно.

In my Sinclair best at the Glengarry Highland Games! A wonderful showcase of Scottish tradition right here in Eastern Ontario. pic.twitter.com/AYv1DjyoO4 — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) 4 августа 2017 г.

— Прекрасная презентация шотландской традиции прямо здесь, в Восточном Онтарио, — положительно оценил мероприятие сам Трюдо, оставив запись на своей странице в "Твиттере".

Визит премьера не остался незамеченным для зрителей и участников. Многие из них с удовольствием подходили к Трюдо, чтобы сделать с ним селфи или просто пожать руку.