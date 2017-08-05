В Турции перевернулся пассажирский автобус, есть жертвы

В настоящий момент на месте работают сотрудники дорожной полиции, которые выясняют все обстоятельства случившегося.

В турецком городе Амасья перевернулся автобус с пассажирами, в результате чего погибли, по меньшей мере, четыре человека. Ещё 30 пассажиров получили ранения различной степени тяжести. Об этом сообщает CNN Turk.

ДТП произошло на шоссе Стамбул — Самсун в районе Мерзифон рано утром. По предварительным данным, водитель не справился с управлением, в результате чего тяжёлый автобус занесло и он перевернулся.

В настоящий момент на месте происшествия работают полицейские. Все пострадавшие были доставлены в больницы. Находились ли в автобусе российские граждане — выясняется.