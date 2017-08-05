Социологи: Рекламе доверяет только 8% россиян

По данным опроса "Левада-центра", для большинства жителей страны решающую роль при покупке товаров играют высокое качество, доступная цена и позитивный опыт предыдущего использования.

Менее десятой части населения доверяет рекламе. Ещё треть жителей страны (33%) отчасти доверяют, отчасти нет, а большинство россиян (60%) не доверяют рекламе совсем. Об этом говорят данные исследования "Левада-центра".

Респонденты отмечали, что реклама может их заинтересовать, если у неё есть интересный сюжет, в ней содержится информация о новинках или полезные данные о потребительских свойствах товара или услуги.

Кроме того, 42% опрошенных заявили, что никогда не совершали спонтанные покупки под влиянием рекламы. Ещё 37% делали такие приобретения очень редко.

Опрос проводился в апреле, в нём приняли участие 1,6 тыс. человек из 137 населённых пунктов РФ.