В десяти европейских странах ввели красный уровень опасности из-за жары

В десяти европейских странах ввели красный уровень опасности из-за аномальной жары. Об этом сообщается на сайте сети метеослужб Eumetnet.
Так, на данный момент экстремальные погодные условия зафиксированы в Италии, Черногории, Боснии и Герцеговине, Хорватии, Сербии, Венгрии, Румынии, Польше, Швейцарии, а также Словении.
Отметим, что в ряде стран также ввели оранжевый уровень опасности. Так, в Испании, Франции, Греции, Македонии и Болгарии уже несколько дней держится жара в 40 градусов.
По данным местных СМИ, в Румынии и Польше из-за жары погибло по меньшей мере два человека. Ещё около десяти попали в больницы.
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