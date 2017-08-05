В десяти европейских странах ввели красный уровень опасности из-за жары

Так, в некоторых государствах столбики термометров превысили отметку в 40 градусов.

В десяти европейских странах ввели красный уровень опасности из-за аномальной жары. Об этом сообщается на сайте сети метеослужб Eumetnet.

Так, на данный момент экстремальные погодные условия зафиксированы в Италии, Черногории, Боснии и Герцеговине, Хорватии, Сербии, Венгрии, Румынии, Польше, Швейцарии, а также Словении.

Отметим, что в ряде стран также ввели оранжевый уровень опасности. Так, в Испании, Франции, Греции, Македонии и Болгарии уже несколько дней держится жара в 40 градусов.

По данным местных СМИ, в Румынии и Польше из-за жары погибло по меньшей мере два человека. Ещё около десяти попали в больницы.