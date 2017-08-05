Как Путин щуку в Туве ловил — фото

Президент РФ Владимир Путин отдохнул в Сибири. Вместе с главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу и Шолбаном Кара-оолом он катался в тайге на квадроциклах, совершал пешие походы, ловил рыбу. Российский лидер испытал свои силы в подводной охоте. Как рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, главе государства удалось подстрелить щуку, причём это получилось благодаря проявленному упорству — на это потребовалось два часа.

Президент плавал в реке в гидрокостюме. Он был вооружён подводным ружьём. На маске Владимира Путина установили экшен-камеру, что позволило запечатлеть на видео его подводную охоту. Как видно на фото и видео, также российский лидер занимался традиционной рыбалкой с удочкой.

На одном из эпизодов видео президент поделился своими впечатлениями от подводной охоты на щуку.