Политолог: Следом за США из соглашения по климату могут выйти Индия и Китай

Ранее в Госдепе заявили, что Соединённые Штаты передали официальное сообщение ООН о намерении выйти из соглашения.

Если США на самом деле выйдут из Парижского соглашения по климату, другие страны могут задаться вопросом "А зачем оно нам нужно?" и последовать тому же примеру. Об этом заявил Лайфу немецкий политолог Александр Рар.

— Выход Америки из соглашения по климату состоится при будущем президенте. Если Трамп проиграет выборы, если к власти придёт демократ, всё может возобновиться. С другой стороны, пока всё выглядит серьёзно, без Америки договор невозможно будет реализовать во всём мире. В Европе ведутся разговоры о том, что после выхода Америки из договора могут выйти другие страны, например Индия, Китай. Они могут поставить вопрос, зачем им всё нужно, если Америка не придерживается договорённостей, — пояснил Александр Рар.

Он также предположил, чем руководствуется Трамп, принимая решение о выходе из соглашения.

— Трампу нужно реализовать предвыборные обещания, а то он пока много наобещал и ничего не сделал. Мне кажется, Трампу на Европу наплевать, он делает, что считает нужным, вежливо выслушивает замечания, но в дальнейшем будет делать всё по-своему, — добавил собеседник Лайфа.

По мнению политолога, выход из соглашения по климату символизирует очередной раскол в трансатлантических соглашениях.

— Есть и другие расколы: вопрос санкций против России, вопрос беженцев. Я думаю, Трамп идёт своим путём и дальше будет это делать, — резюмировал Рар.

Напомним, о решении выйти из соглашения по климату президент США объявил в начале лета. Уточнялось, что процесс выхода страны из соглашения будет проводиться в соответствии с процедурами ООН и займёт до четырёх лет.