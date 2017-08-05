Россия и США отправят миссию на Венеру в 2026 году

Исследователи планируют разработать посадочный аппарат, который сможет проработать на поверхности планеты не менее трёх часов.

Российские и американские учёные планируют начать освоение Венеры уже в 2026 году. Они готовятся отправить туда исследовательскую станцию с посадочным аппаратом "Венера-Д". Об этом заявили в Роскосмосе.

Кроме того, учёные говорят о том, что помимо станции к Венере могут быть также запущены аэростатные зонды и субспутник, которые будут наблюдать за планетой на высоте до 55 километров в течение как минимум трёх лет.

В настоящий момент ведётся разработка такого аппарата, который сможет проработать на поверхности планеты не менее трёх часов и передать на Землю данные о составе поверхности Венеры.