Продажи коммерческих автомобилей в России выросли на 25% в текущем году

Продажи коммерческих автомобилей в первом полугодии выросли на 24,9% — до 50,2 тыс. Об этом сообщает аналитическое агентство "Автостат".

Так, лидерами рынка оказались грузовики ГАЗ, на которые пришлось 40% всех продаж (продано 22 тыс. машин, а это на 23,6% больше, чем за аналогичный период 2016 года).

На втором месте оказался УАЗ. Продажи этого автомобиля составили 11,2 тыс. машин (рост на 33% по сравнению с прошлым годом). Замыкает тройку лидеров Lada — продано 4,7 тыс. машин (рост 59,5%).

На четвёртом месте оказался Mercedes-Benz (3,7 тыс. машин) и Ford (3 тыс. машин).