СКР возбудил уголовное дело в отношении пилота, посадившего самолёт на Байкал

Как выяснилось, никаких документов на право управления летательным аппаратом у мужчины нет.

Следователи Восточно-Сибирского СУ на транспорте СК РФ возбудили уголовное дело в отношении пилота самолёта, который посадил его на озеро Байкал. Как выяснилось, лётчик не имел лицензии на совершение полётов. Об этом сообщили в пресс-службе СКР.

— Возбуждено уголовное дело в отношении 45-летнего жителя села Пивовариха Иркутского района Иркутской области, который подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей"), — сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

По предварительным данным, пилот перевозил пассажиров на самолёте, не имея при этом никаких документов и разрешения на это.

Напомним, что легкомоторный самолёт совершил жёсткую посадку рядом с островом Ольхон в Иркутской области на воду. В результате машина спустя некоторое время затонула, а пилот с пассажирами получили травмы и были доставлены в больницу.