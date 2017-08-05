Украина выплатила МВФ первый взнос за кредит 2014 года

Украина осуществила первую выплату по кредиту Международного валютного фонда по программе stand by в размере 450 миллионов. Об этом сообщает Общественное ТВ Украины со ссылкой на представителя Нацбанка страны.

— В целом объём выплат перед МВФ — как по основной сумме долга, так и процентов по долгу — составляет около 1 миллиарда долларов в августе-декабре этого года и не представляет угрозы для объёма международных резервов, — уточняется в сообщении.

Напомним, кредитную программу для Незалежной утвердили в конце апреля 2014 года, её размер составил 17,01 миллиарда долларов. Первый транш в размере 3,19 миллиарда поступил Киеву в начале мая того же года. Но через год МВФ принял решение об утверждении новой четырёхлетней кредитной программы в размере 17,5 миллиарда долларов.