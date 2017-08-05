В Москве собираются построить северный дублёр Кутузовского проспекта

Строительство новой дороги планируется завершить к 2019 году, а сейчас разрабатывается её проект.

В Москве до конца года будет разработан проект, по которому начнётся строительство дублёра Кутузовского проспекта. Об этом рассказал заммэра Москвы Марат Хуснуллин.

— Инвестор уже разработал всю проектно-сметную документацию и сдал её на экспертизу. По нашей информации, в конце года может быть объявлен конкурс на строительство, — сказал Хуснуллин.

По его словам, трасса является достаточно сложной, если смотреть на неё с технической стороны. Более половины дублёра будет проходить по эстакадам, поэтому сейчас встаёт вопрос об освобождении под них земельных участков.

Строительство северного дублёра планируют завершить к 2019 году.