Кубинская версия "Макарены" собрала 30 млн просмотров на YouTube

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Кубинская версия "Макарены" собрала 30 млн просмотров на YouTube

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Исполнители всем известной композиции, дуэт Los del Rio, записали ремикс песни вместе с кубинскими музыкантами Gente de Zona.

Клип на ремикс "Макарены" снимали в Старой Гаване — исторической части столицы Острова свободы. Видео получилось настолько зажигательным, что собрало более 29,9 млн просмотров с момента публикации в Сети 19 августа прошлого года.

Исполнители песни и многочисленная массовка танцуют и поют на фоне главных достопримечательностей Гаваны — Капитолия и Большого театра, а также на набережной Малекон.

Напомним, изначально "Макарену" исполнили в 1992 году испанцы Антонио Ромеро и Рафаэль Руис. Песня быстро обрела популярность во всём мире и стала неразрывно ассоциироваться с нехитрым танцем, который дуэт Los del Rios исполняет в оригинальном клипе.

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