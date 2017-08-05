Кубинская версия "Макарены" собрала 30 млн просмотров на YouTube

Исполнители всем известной композиции, дуэт Los del Rio, записали ремикс песни вместе с кубинскими музыкантами Gente de Zona.

Клип на ремикс "Макарены" снимали в Старой Гаване — исторической части столицы Острова свободы. Видео получилось настолько зажигательным, что собрало более 29,9 млн просмотров с момента публикации в Сети 19 августа прошлого года.

Исполнители песни и многочисленная массовка танцуют и поют на фоне главных достопримечательностей Гаваны — Капитолия и Большого театра, а также на набережной Малекон.

Напомним, изначально "Макарену" исполнили в 1992 году испанцы Антонио Ромеро и Рафаэль Руис. Песня быстро обрела популярность во всём мире и стала неразрывно ассоциироваться с нехитрым танцем, который дуэт Los del Rios исполняет в оригинальном клипе.