Журналист обнародовал фотографию чека за трансфер Неймара в ПСЖ

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Журналист обнародовал фотографию чека за трансфер Неймара в ПСЖ

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Журналист издания ESPN Гильерме Аранго опубликовал на своей страничке в "Твиттере" фотографию чека за трансфер самого дорогого футболиста в мире — Неймара из "Барселоны" в ПСЖ.

На чеке банка "Сосьете Женераль" указана сумма в 222 миллиона евро, которые ПСЖ выплатил "Барсе" в качестве отступных.

Ранее сам футболист объяснил, почему решил покинуть сине-гранатовых и переехать в Париж. По его словам, ПСЖ сделал ему очень дерзкий вызов, который он не смог не принять.

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