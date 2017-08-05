Чиновники планируют отказаться от выкатного поля на "Зенит-арене"

Ранее предполагалось, что выдвижное поле и раздвижная крыша сделают стадион одним из самых современных в мире и позволят ему трансформироваться в площадку для самых разных (и не только спортивных) событий.

Создание выдвижного поля на "Зенит-арене" оказалось под вопросом после того, как выяснилось, что ему, по сути, некуда выдвигаться. Всё свободное пространство вокруг спортивной арены к Чемпионату мира — 2018 займут инфраструктурные объекты (медиацентры и прочее). Об этом сообщает Mash.

Это подтверждает информация из Протокола заседания координационного совета по подготовке и проведению Чемпионата мира по футболу FIFA — 2018 и Кубка конфедераций FIFA — 2017 от 11 июля.

Другими словами, для того чтобы было, куда выкатить поле, нужно для начала найти другое место для размещения временного медиацентра. Оргкомитету международного турнира и губернатору Петербурга Георгию Полтавченко предстоит решить этот вопрос в ближайшее время.

Напомним, ранее сообщалось, что выдвижное поле не только сделает арену по-настоящему многофункциональной, но и поможет сберечь натуральный газон. Предполагалось, что поле будет располагаться в чаше стадиона только в дни проведения матчей, а в остальное время будет проветриваться и насыщаться воздухом на улице.