Приплыли! Отдыхающих на пляже в Сочи затопило нечистотами

На пляже Чкаловский в Адлере неожиданно забил гейзер с нечистотами. Мощный поток быстро добрался до моря, вода стала тут же окрашиваться в тёмный цвет. Предположительно, причиной инцидента стал прорыв канализации. Подробности сообщает паблик Leika.

Видео в редакцию прислал гражданский корреспондент Олег через приложение LifeCorr (можно скачать для iOS и Android).

На записи видно, как поток грязи смывает в море пластиковый шезлонг. На пляже и в море в момент инцидента было много отдыхающих.

Видео быстро начало расходиться в соцсетях. В комментариях пользователи пишут, что в процессе такого "отдыха" не составит труда заразиться кишечной инфекцией.

Напомним, ранее сообщалось, что жители Сочи обнаружили в воде мёртвого крокодила в районе одной из пляжных зон города.