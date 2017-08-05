Будь как Путин. Порошенко полетал на боевом истребителе

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Будь как Путин. Порошенко полетал на боевом истребителе

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В Винницу глава государства прибыл в сопровождении ещё одного самолёта, который выполнял в небе фигуры высшего пилотажа.

Президент Украины Пётр Порошенко прилетел в Винницу на боевом самолёте МиГ-29 для празднования Дня Воздушных сил ВСУ. Об этом глава государства написал на своей странице в "Фейсбуке".

Отметим, что украинский лидер прибыл в Винницу в сопровождении ещё одного истребителя, который выполнял в небе фигуры высшего пилотажа.

Напомним, в торжествах ко Дню Воздушных сил Вооружённых сил Украины в Виннице примут участие президент Порошенко, министр обороны Полторак, а также руководитель штаба Муженко.

Напомним, в 2000 году президент РФ Владимир Путин прилетел в Чечню на истребителе Су-27 четвёртого поколения. Сообщалось, что глава государства был вторым пилотом боевой машины.

<p>Фото: © РИА Новости/<ins>Владимир Родионов</ins></p>

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