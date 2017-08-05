СК ищет расстрелявшего совладельца океанариума в Москве

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СК ищет расстрелявшего совладельца океанариума в Москве

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Фото: ©РИА Новости/Игорь Катаев

Тело Андрея Чернова нашли накануне с шестью огнестрельными ранениями в Суворовском парке.

ГСУ СК России по Москве возбудило уголовное дело по статьям "Убийство" и "Незаконный оборот оружия" по факту обнаружения тела совладельца океанариума Андрея Чернова 1964 года рождения.

— По версии следствия, неустановленное лицо утром 4 августа 2017 года, находясь на территории района Филёвский Парк в городе Москве, расположенном в Суворовском парке, умышленно произвело не менее шести выстрелов из огнестрельного оружия в одного из учредителей и генерального директора океанариума, — говорится в сообщении СК РФ.

Чернов скончался на месте. Следователи отрабатывают разные версии.

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