"Глав-рыба". Какие мировые лидеры поддерживают Путина в любви к рыбалке

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"Глав-рыба". Какие мировые лидеры поддерживают Путина в любви к рыбалке

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Владимир Путин. Фото: © РИА Новости/Алексей Никольский

Президент России Владимир Путин отдохнул в Сибири. Глава государства катался в тайге на квадроциклах, совершал пешие походы, ловил рыбу. Как подчеркнул пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, Путину удалось подстрелить щуку, в том числе, благодаря проявленному упорству — на это потребовалось два часа. Какие мировые политики поддержали бы Владимира Путина в его любви к рыбалке.

<p>Александр Лукашенко. Фото: © РИА Новости/Виктор Толочко</p>

Президент Белоруссии Александр Лукашенко не раз вспоминал эпизод, когда он поймал сома в 57 килограммов. Глава страны говорит, что не является отличным охотником, но иногда "вспоминает детство".

<p>Норвежская королевская семья в лице короля Харальда V (крайний справа) и королевы Сони совершают прогулку на лодке. 1997 год. Фото: © REUTERS / NORWAY ROYALS</p>

Король Норвегии Харальд V даже в свои 80 лет является сторонником спортивного образа жизни. Яхты, парусный спорт, охота и рыбалка — вот хобби политика.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо также не отказывает себе в удовольствии порыбачить. Впрочем, о легендарных уловах политика СМИ не пишут. Среди других увлечений премьера — бокс и катание на сноуборде.

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Королева Великобритании Елизавета II в молодости обожала рыбалку. Она никогда не была прочь отдохнуть на природе со спиннингом в руках. В детстве королева часто бывала в Шотландии, в поместье семьи своей матери. Именно она научила Елизавету рыбачить.

<p>Президент России Владимир Путин, принц Альбер II и министр обороны РФ Сергей Шойгу ловят рыбу на реке Енисей в Сибири 13 августа 2007 года. Фото: © REUTERS/RIA Novosti/KREMLIN (RUSSIA)</p>

Князь Монако Альбер II не прочь поймать пару-тройку рыб. К слову, в 2007 году он рыбачил в Туве вместе с президентом России Владимиром Путиным.

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