"Глав-рыба". Какие мировые лидеры поддерживают Путина в любви к рыбалке

Президент Белоруссии Александр Лукашенко не раз вспоминал эпизод, когда он поймал сома в 57 килограммов. Глава страны говорит, что не является отличным охотником, но иногда "вспоминает детство".
Король Норвегии Харальд V даже в свои 80 лет является сторонником спортивного образа жизни. Яхты, парусный спорт, охота и рыбалка — вот хобби политика.
#TBT to the day we announced that we were expecting our wonderful little Hadrien. This photo and others will be included in “Common Ground” – to be released this October. --- #TBT pour le jour où nous avons annoncé l’arrivée prochaine de notre merveilleux petit Hadrien. Cette photo et d’autres figureront dans « Terrain d’entente » – à paraître en octobre. #cdnpoli #polcan #canada
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо также не отказывает себе в удовольствии порыбачить. Впрочем, о легендарных уловах политика СМИ не пишут. Среди других увлечений премьера — бокс и катание на сноуборде.
Королева Великобритании Елизавета II в молодости обожала рыбалку. Она никогда не была прочь отдохнуть на природе со спиннингом в руках. В детстве королева часто бывала в Шотландии, в поместье семьи своей матери. Именно она научила Елизавету рыбачить.
Князь Монако Альбер II не прочь поймать пару-тройку рыб. К слову, в 2007 году он рыбачил в Туве вместе с президентом России Владимиром Путиным.
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