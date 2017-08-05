"Глав-рыба". Какие мировые лидеры поддерживают Путина в любви к рыбалке

Президент России Владимир Путин отдохнул в Сибири. Глава государства катался в тайге на квадроциклах, совершал пешие походы, ловил рыбу. Как подчеркнул пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, Путину удалось подстрелить щуку, в том числе, благодаря проявленному упорству — на это потребовалось два часа. Какие мировые политики поддержали бы Владимира Путина в его любви к рыбалке.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко не раз вспоминал эпизод, когда он поймал сома в 57 килограммов. Глава страны говорит, что не является отличным охотником, но иногда "вспоминает детство".

Король Норвегии Харальд V даже в свои 80 лет является сторонником спортивного образа жизни. Яхты, парусный спорт, охота и рыбалка — вот хобби политика.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо также не отказывает себе в удовольствии порыбачить. Впрочем, о легендарных уловах политика СМИ не пишут. Среди других увлечений премьера — бокс и катание на сноуборде.

Королева Великобритании Елизавета II в молодости обожала рыбалку. Она никогда не была прочь отдохнуть на природе со спиннингом в руках. В детстве королева часто бывала в Шотландии, в поместье семьи своей матери. Именно она научила Елизавету рыбачить.

Князь Монако Альбер II не прочь поймать пару-тройку рыб. К слову, в 2007 году он рыбачил в Туве вместе с президентом России Владимиром Путиным.