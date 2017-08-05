Железнодорожную арку Крымского моста начали перемещать к понтону

Путепровод, который соединит полуостров и Краснодарский край, планируют достроить в следующем году.

Железнодорожный арочный пролёт моста через Керченский пролив сняли со стапеля и начали перемещать к месту погрузки на плавсистему. Об этом сообщил инфоцентр "Крымский мост".

— Строители передвигают пролёт весом более 6 тысяч тонн с помощью элементов тяг и толкающих устройств горизонтально на расстояние почти 90 метров. Этот сложный процесс выполняется постепенно, в дневное и ночное время, с техническими перерывами, — говорится в сообщении.

Также отмечается, что арка двигается к месту погрузки на плавучую систему, которая перевезет её к фарватерным опорам моста через Керченский пролив.

Ранее сообщалось, что строители завершили сборку автодорожной арки Крымского моста.

Напомним, мост через Керченский пролив, который соединит Крым и Краснодарский край, будет самым протяжённым в стране — его длина составит 19 километров.