Кокорин заявил, что соскучился по сборной России

Футболист заявил, что очень расстроился из-за того, что не принял участие в Кубке конфедераций.

Нападающий питерского "Зенита" и экс-игрок сборной России по футболу Александр Кокорин заявил, что скучает по сборной России. Об этом он рассказал в интервью ТАСС.

Как отметил футболист, он мечтает как можно скорее вернуться в состав сборной после того, как пересмотрел своё отношение к карьере.

— Я соскучился по сборной России, пропустил большой домашний турнир (Кубок конфедераций), которых бывает не так много в карьере футболиста. Сильно задумался о том, что где-то я что-то сделал не так. Пропускать такие большие турниры нельзя. Карьера пройдёт быстро, а сожалеть об этом потом можно будет очень долго, — говорит Кокорин.

По словам спортсмена, он не так давно встречался в главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым и нормально обо всём поговорил. В настоящий момент, как утверждает Кокорин, нет никакой ситуации, что ему могли бы поставить какой-то ограничитель в плане национальной команды.

Напомним, что главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов после скандала с участием Павла Мамаева и Александра Кокорина отказался вызывать их в расположение команды.