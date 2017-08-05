Модель из Британии похитили в Милане и выставили на торги за €300 тыс.

Злоумышленник неделю держал девушку взаперти, а когда узнал, что у неё есть маленький ребёнок, сжалился и сам отвёз её к зданию посольства.

Гражданин Польши похитил 20-летнюю модель из Великобритании, а потом попытался продать её на интернет-аукционе за €300 тыс. Об этом сообщает издание TG24COM.

По данным СМИ, девушка прибыла в Милан около месяца назад для участия в съёмках. Но когда она приехала в студию, где должна была проходить фотосессия, мошенник связал её, а затем ввёл её в наркоз. После этого он выставил модель на аукцион, пожелав продать её за сумму в биткоинах, эквивалентную €300 тыс.

Преступник неделю держал девушку в закрытом помещении. А когда похититель узнал, что у неё есть двухлетний ребёнок, сжалился и даже сам отвёз её к зданию Посольства Великобритании. Там злоумышленника и задержали полицейские.