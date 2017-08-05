Руководство "Алросы" будет платить шахтёрам, несмотря на простой рудника "Мир"

Накануне рудник затопило, в момент аварии в нём находился 151 рабочий. По последним данным, 143 из них спасены, поиски ещё восьми человек продолжаются.

Президент компании "Алроса" Сергей Иванов выпустил официальное заявление по поводу инцидента в руднике "Мир" в Якутии. Текст появился на сайте организации.

— Все пострадавшие в обязательном порядке получат компенсационные выплаты. Я со своей стороны также гарантирую, что работникам рудника в случае вынужденного простоя будет выплачена заработная плата. Рабочие будут по возможности задействованы на других направлениях и участках производства, — говорится в заявлении.

Иванов отметил, что спасатели делают все возможное, чтобы найти и спасти оставшихся восьмерых рабочих. В операции задействовано более ста сотрудников МЧС, которые работают круглосуточно. С родственниками пропавших шахтёров работают психологи.

Напомним, сегодня утром из шахты достали рабочего Алишера Мирзаева. В настоящее время мужчина находится в больнице в тяжёлом состоянии. Накануне поздно вечером ему удалось самостоятельно выйти на связь со спасателями.