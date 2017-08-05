Додон будет блокировать все законопроекты, ухудшающие отношения РФ и Молдавии

Об этом молдавский лидер заявил на встрече с российским вице-премьером Дмитрием Рогозиным в Тегеране.

Президент Молдавии Игорь Додон встретился в столице Ирана — Тегеране — с вице-преьмером РФ Дмитрием Рогозиным. В ходе этой встречи он заявил, что намерен блокировать все законопроекты, которые подразумевают ухудшение отношений с Россией.

— В качестве Президента Молдовы, и на основание легитимного мандата который мне доверил народ нашей страны, я буду отстаивать интересы молдавского народа и намерен блокировать всеми возможными законными средствами, вплоть до бойкота проектов законов принимаемых парламентом, попытки правящей демократической партии саботировать и разрушать наши двухсторонние отношения с Российской Федерацией, — сообщил Додон на своей страничке в Facebook.

Молдавский лидер призвал Россию проявить мудрость и не вестись на провокации.

Напомним, что предыдущая попытка встречи вице-премьера РФ Дмитрия Рогозина и президента Молдавии Игоря Додона не увенчалась успехом. Румыния отказалась пропускать борт с вице-премьером, после чего он был вынужден отправиться в Минск, а оттуда обратно в Москву.