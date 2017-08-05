В Минэнерго недоумевают по поводу санкций ЕС из-за поставок турбин в Крым

Новые ограничения затронули в том числе лично заместителя министра энергетики России Андрея Черезова и руководителя одного из департаментов Евгения Грабчака.

В Минэнерго прокомментировали решение Евросоюза ввести санкции в отношении России из-за якобы незаконных поставок турбин Siemens в Крым. Об этом говорится в официальном сообщении ведомства.

В тексте отмечается, что Брюссель принимал решение, исходя из политических соображений, и что законных оснований для внесения в санкционный список сотрудников министерства не было и нет. Теперь в Минэнерго ждут от Евросоюза "дополнительных разъяснений".

— Политические амбиции не должны быть препятствием выполнения правительствами стран своих обязательств перед гражданами, — отмечается в сообщении.

Напомним, по версии ЕС, Андрей Черезов принимал решение по поставкам газовых турбин в Крым, а Евгений Грабчак в целом отвечал в Минэнерго за развитие электроэнергетических проектов на полуострове.

Накануне в МИД РФ уже выразили сожаление по поводу введения новых санкций и назвали такой шаг недружественным и необоснованным.