Петербургский священник поехал за проститутками вместо тура по монастырям

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Петербургский священник поехал за проститутками вместо тура по монастырям

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Теперь его подозревают в сутенёрстве, а сам он находится в изоляторе временного содержания.

В Белоруссии священнослужителя храма святых апостолов Петра и Павла из Санкт-Петербурга задержали за сутенёрство. Об этом сообщает паблик Mash.

Николай Киреев, именно так зовут задержанного, сообщил своим родным и близким, что отправился в паломническую поездку по Подмосковью, а жене даже написал, что подъезжает к Истринскому монастырю.

На деле же оказалось, что священник уехал в Витебск. По версии белорусских правоохранителей, за проститутками. Как рассказали проводившие задержание милиционеры, он предлагал ночным бабочкам подзаработать в России.

В отношении Киреева возбуждено уголовное дело. Он находится под стражей.

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