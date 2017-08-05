В Венесуэле военные окружили здание Генпрокуратуры

Военные окружили и заблокировали здание Генеральной прокуратуры в Венесуэле. Об этом на своей странице в "Твиттере" написала генпрокурор страны Луиса Ортега Диас.

Rechazo asedio al @MPvenezolano. Denuncio esta arbitrariedad ante la comunidad nacional e internacional #5Ag pic.twitter.com/un7QWGBGJ7 — Luisa Ortega Díaz (@lortegadiaz) 5 августа 2017 г.

— Отвергаю блокаду Генпрокуратуры. Осуждаю этот произвол перед национальным и международным сообществами, — подписала она свой твит.

Напомним, уже несколько месяцев в стране идут акции протеста против действий правительства. Отметим, что за это время были убиты более 120 человек, ещё около тысячи пострадали.