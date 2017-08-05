В Венесуэле военные окружили здание Генпрокуратуры

Читайте также

В Венесуэле военные окружили здание Генпрокуратуры

28

Военные окружили и заблокировали здание Генеральной прокуратуры в Венесуэле. Об этом на своей странице в "Твиттере" написала генпрокурор страны Луиса Ортега Диас.

— Отвергаю блокаду Генпрокуратуры. Осуждаю этот произвол перед национальным и международным сообществами, — подписала она свой твит.

Напомним, уже несколько месяцев в стране идут акции протеста против действий правительства. Отметим, что за это время были убиты более 120 человек, ещё около тысячи пострадали.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×
Скачайте в App Store
#Первые по срочным новостям!
Загрузите на Google Play
#Первые по срочным новостям!