Путину в Кирове показали "Бережную поликлинику"

До ремонта в медучреждении и запуска там нового проекта посетители предлагали её даже закрыть.

Президент РФ Владимир Путин сегодня находится в Кировской области с рабочим визитом. Глава государства посетил в региональном центре поликлинику № 1 — Кировский клинико-диагностический центр.

Особенность этого медучреждения заключается в том, что там с апреля реализуется проект "Бережная поликлиника". У каждого медика есть свой профиль в комплексной медицинской информационной системе. Это позволяет более эффективно настроить работу поликлиники.

В результате, как сообщили в медучреждении, там уже втрое сократилось время ожидания пациентами приёма в процедурном кабинете. Врачи смогли уделять отдельному пациенту в среднем в 1,7 раза больше времени.

Президенту показали книгу жалоб поликлиники. Её посетители прежде жаловались на духоту и долгое ожидание приёма, на грубость в регистратуре.

Некоторые вовсе предлагали закрыть поликлинику.