Президент Ирана Хасан Роухани принял присягу

Поздравить иранского лидера с переизбранием приехали делегации из 100 государств, включая Россию.

Сегодня президента Ирана Хасана Роухани привели к присяге, после чего он официально вступил в свою должность. Об этом сообщают местные СМИ.

Иранский лидер пообещал сделать всё, чтобы защитить права и свободы жителей своей страны, а также поклялся поддерживать принципы и независимость своей страны.

Чтобы поздравить Роухани с переизбранием прибыли делегации из 100 государств, включая Россию.

Напомним, что Хасан Роухани одержал уверенную победу на выборах президента Ирана, которые состоялись 19 мая 2017 года. Он набрал 57% голосов избирателей при явке 73%.