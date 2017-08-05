Президент Ирана Хасан Роухани принял присягу

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Президент Ирана Хасан Роухани принял присягу

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Президент Играна Хасан Рухани. Фото: © РИА Новости/Алексей Дружинин

Поздравить иранского лидера с переизбранием приехали делегации из 100 государств, включая Россию.

Сегодня президента Ирана Хасана Роухани привели к присяге, после чего он официально вступил в свою должность. Об этом сообщают местные СМИ.

Иранский лидер пообещал сделать всё, чтобы защитить права и свободы жителей своей страны, а также поклялся поддерживать принципы и независимость своей страны.

Чтобы поздравить Роухани с переизбранием прибыли делегации из 100 государств, включая Россию.

Напомним, что Хасан Роухани одержал уверенную победу на выборах президента Ирана, которые состоялись 19 мая 2017 года. Он набрал 57% голосов избирателей при явке 73%.

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