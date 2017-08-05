Во Франции пилот, управлявший самолётом под экстази, получил условный срок

49-летний мужчина признался, что часто употребляет наркотики, однако делает это в свободное от работы время.

Французский суд приговорил к году тюрьмы условно пилота британской авиакомпании EasyJet за управление самолётом в состоянии наркотического опьянения. Об этом сообщает агентство France Presse.

Уточняется, что 49-летний командир судна принял треть таблетки экстази накануне рейса во Францию.

В своё оправдание мужчина заявил, что был уверен, будто наркотик начнёт действовать только спустя несколько часов после приёма. Однако пилот почувствовал недомогание уже при заходе на посадку.

Он также признался, что употреблял и другие запрещённые вещества, в том числе кокаин, но после этого не совершал полёты в течение двух-трёх дней.

В результате мужчину признали виновным в совершении преступления и отстранили его от работы.