Швейцарская прокуратура прекратила расследование в отношении Елены Скрынник

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Швейцарская прокуратура прекратила расследование в отношении Елены Скрынник

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Фото: © РИА Новости/Яна Лапикова

Сегодня после того, как прокуратура Швейцарии прекратила расследование в отношении экс-министра сельского хозяйства РФ Елены Скрынник, с её банковских счетов был снят арест. Об этом сообщает газета Blick.

Скрынник обвинялась в отмывании денег, однако, по данным издания, из-за неготовности России сотрудничать по этому делу со Швейцарией все обвинения с экс-министра были сняты.

— Из-за недостаточной правовой помощи, необходимой для установления состава преступления, связанного с отмыванием денег, подозрения в преступном деянии не могут быть обоснованы, поэтому расследование должно быть остановлено, — говорится в сообщении прокуратуры.

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