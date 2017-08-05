Путин заявил о недопустимости "бюрократического футбола"

Он полагает, что чиновники должны идти навстречу гражданам, которые проявляют инициативу.

Президент РФ Владимир Путин считает, что для власти важно не терять контакт с гражданами и нельзя заниматься "бюрократическим футболом". Об этом глава государства заявил на заседании Совета по местному самоуправлению, которое проходит в Кирове.

— Только при постоянном неформальном общении с жителями можно узнать, что их волнует, и вместе с гражданами добиваться решения насущных задач. Востребованность таких походов нарастает с каждым годом, — отметил Владимир Путин.

По его мнению, в России всё больше граждан, которые проявляют инициативу, кто хочет сделать что-то полезное для страны, предлагая много идей. И со стороны власти должно быть движение навстречу.

— Заниматься бюрократическим футболом — категорически неправильно, — сказал президент.