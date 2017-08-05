В США возле мечети прогремел взрыв

В пригороде американского Миннеаполиса, в городе Блумингтон, штат Миннесота, возле одной из мечетей прогремел взрыв. Об этом сообщает телеканал CBS.

UPDATE: Dar Al-Farooq Islamic Center sustained fire & smoke damage. Community is offering $10K reward for info. | https://t.co/6BgnboHN8z pic.twitter.com/J6Jg98fo9Z — WCCO - CBS Minnesota (@WCCO) August 5, 2017

В настоящий момент на месте происшествия работают полицейские и агенты ФБР. Что стало причиной случившегося, а также есть ли пострадавшие или жертвы, выясняется.

По факту случившегося правоохранительными органами Миннесоты уже начато расследование .

По уточнённым данным, взрыв произошёл в исламском центре "Дар аль-фарук". Американское мусульманское общество Миннесоты уже предложило вознаграждение в размере 10 тысяч долларов за любую информацию об организаторах и исполнителях этого взрыва.