В США возле мечети прогремел взрыв

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В США возле мечети прогремел взрыв

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В пригороде американского Миннеаполиса, в городе Блумингтон, штат Миннесота, возле одной из мечетей прогремел взрыв. Об этом сообщает телеканал CBS.

В настоящий момент на месте происшествия работают полицейские и агенты ФБР. Что стало причиной случившегося, а также есть ли пострадавшие или жертвы, выясняется.

По факту случившегося правоохранительными органами Миннесоты уже начато расследование .

По уточнённым данным, взрыв произошёл в исламском центре "Дар аль-фарук". Американское мусульманское общество Миннесоты уже предложило вознаграждение в размере 10 тысяч долларов за любую информацию об организаторах и исполнителях этого взрыва.

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