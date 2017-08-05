Украина просит у Германии разрешения на допрос группы Scooter

Украинская прокуратура хочет допросить музыкантов группы Scooter. Об этом в эфире телеканала "112 Украина" сообщила пресс-секретарь прокуратуры Автономной Республики Крым (структура, сохранившаяся в Генпрокуратуре Украины) Татьяна Тихончик.

— Вся информация будет проверяться, в процессе расследования этого уголовного производства планируется проведение соответствующих процессуальных действий на материковой Украине. Также будут направлены запросы в компетентные органы ФРГ о предоставлении международной правовой помощи, а именно о проведении ряда следственных действий, в первую очередь это допрос солиста группы, других членов группы, — сказала она.

Ранее Лайф сообщал о том, что немецкие музыканты не испугались угроз Украины и приехали на фестиваль в Крым. После этого Киев внёс группу в "чистилище" "Миротворца" и возбудил против неё уголовное дело. Но, несмотря на это, участники группы Scooter пообещали вернуться на полуостров и поблагодарили своих фанатов за поддержку.