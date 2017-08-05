Улыбаемся и машем. На Украине показали полёт Порошенко на истребителе МиГ-29

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Улыбаемся и машем. На Украине показали полёт Порошенко на истребителе МиГ-29

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В социальных сетях уже принялись высмеивать украинского лидера за то, что тот пытается подражать президенту РФ Владимиру Путину.

Пресс-служба президента Украины опубликовала на "Ютубе" видеозапись полёта Петра Порошенко на боевом истребителе МиГ-29 в Винницкой области.

На кадрах видно, что украинский лидер сидит на кресле, расположенном за пилотом, и внимательно следит за всем, что происходит снаружи, с неподдельными удивлением и радостью.

Порошенко прилетел в Винницкую область на истребителе, чтобы поздравить пилотов с Днём воздушных сил. Реакция в социальных сетях не заставила себя долго ждать.

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