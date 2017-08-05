Из-за ухудшения погоды в Москве МЧС объявило экстренное предупреждение

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Из-за ухудшения погоды в Москве МЧС объявило экстренное предупреждение

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Фото:© РИА Новости/Максим Блинов

Так, в ближайшие часы в российской столице ожидаются гроза с дождём и ветер до 15 метров в секунду.

МЧС объявило экстренное предупреждение из-за ухудшения погоды в Москве. Как сообщается на официальном сайте ведомства, в ближайшие часы в российской столице ожидаются дождь с грозой и ветер до 15 метров в секунду.

В связи с непогодой водителей просят соблюдать ПДД и не парковать свои автомобили под деревьями и слабоукреплёнными конструкциями. По возможности следует пересесть на общественный транспорт.

Ранее Лайф сообщал о том, что выходные в Москве будут тёплыми и дождливыми.

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