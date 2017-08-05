Сити-менеджер Кургана пожаловался в Роскомнадзор на мем со своим лицом

Чиновнику не понравился коллаж, на котором он изображён в образе Эддарда Старка из "Игры престолов". "Зима близко", — гласит подпись к фото, намекающая на приближающееся начало отопительного сезона.

Сити-менеджер Кургана Андрей Потапов не оценил шутку агентства "Уральский меридиан" и обратился с жалобой в Роскомнадзор. Ранее мэрия Кургана уже направила письмо с требованием удалить мем в редакцию сайта, но получила отказ. Подробности рассказал Mash.

Уточняется, что Потапов пожаловался в Роскомнадзор на блогера Илью Винштейна, автора мема и материала, в котором говорилось о том, что в Кургане назревает отопительный скандал. В частности, 800 жителей города могут остаться зимой без отопления из-за того, что владелец котельных Евгений Брагин решил их продать.

Сам Виштейн объяснил, что создал мем, потому что жители города с таким же страхом ждут наступления зимы, как и герои известного сериала. Он категорически опроверг обвинения в том, что изображение якобы порочит честь сити-менеджера, и отметил, что не может удалять каждую картинку, которая не нравится чиновникам.