СКР проверит данные о том, что врач ударил младенца головой о пеленальный столик

По сообщениям СМИ, инцидент произошёл в Свердловской области. Мать ребёнка обратилась в больницу, где малышу поставили диагнозы "тупая травма головы" и "рассечение лобной области".

Следственный комитет РФ проверит информацию о причинении травм новорождённому патронажным врачом. Об этом говорится на сайте СУ СКР по Свердловской области.

— Согласно публикациям СМИ, во время визита патронажного врача на дом медицинский работник якобы неверно произвела необходимые манипуляции с новорождённой девочкой, в результате чего ребёнок ударился о бортик пеленального столика, — говорится в сообщении.

В ходе проверки будут опрошены медработник и родители ребёнка. По результатам следователи примут процессуальное решение.