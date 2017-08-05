В эстонском посёлке Синимяэ перезахоронили останки 202 советских воинов

Сегодня в Эстонии (посёлок Синимяэ) прошла траурная церемония перезахоронения останков 202 советских солдат, которые пали в боях во времена Великой Отечественной войны.
Останки 202 советских воинов, погибших при освобождении Эстонии от фашистов, были перезахоронены в братской могиле посёлка Синимяэ— Замполит (@ComradZampolit) August 5, 2017
Достойно! pic.twitter.com/RmKQA7GZq7
Все останки были найдены поисковым клубом "Камерад", после чего перезахоронены в братской могиле, в которой также покоятся останки около 12 тысяч советских солдат, погибших при освобождении Эстонии от фашистских захватчиков.
В траурной церемонии принимали участие ветераны ВОВ, а также генконсул России в Нарве Екатерина Андриевская, консул-советник Владимир Малышев, атташе Александр Шматков.
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