В "Рокетбанке" сообщили о проблемах с выдачей наличных

Российский "Рокетбанк" сообщил сегодня клиентам о проблемах с оплатой, снятием и переводом наличных. Сложности назвали в кредитно-финансовой организации техническими.
— Сейчас у нас временные технические проблемы. Оплатить, перевести и снять наличные не получится. Уже разбираемся, в чём дело. Простите за неудобства, — говорится в сообщении, которое появилось в мобильном приложении банка.
На сложности со снятием наличных обращают внимание пользователи социальных сетей.
На это им также ответили сообщением о технических сложностях:
Сейчас технические неполадки во всем банке, они решаются.— Рокетбанк (@rocketbank) August 5, 2017
- Популярные
- По времени