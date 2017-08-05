В "Рокетбанке" сообщили о проблемах с выдачей наличных

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В "Рокетбанке" сообщили о проблемах с выдачей наличных

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Фото: ©РИА Новости/Игорь Зарембо

Российский "Рокетбанк" сообщил сегодня клиентам о проблемах с оплатой, снятием и переводом наличных. Сложности назвали в кредитно-финансовой организации техническими.

— Сейчас у нас временные технические проблемы. Оплатить, перевести и снять наличные не получится. Уже разбираемся, в чём дело. Простите за неудобства, — говорится в сообщении, которое появилось в мобильном приложении банка.

На сложности со снятием наличных обращают внимание пользователи социальных сетей.

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На это им также ответили сообщением о технических сложностях:

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