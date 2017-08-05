Чубайс купил спрей для разглаживания одежды, заплатив за него нанокотиками

Сегодня глава "Роснано" посетил в Сочи форум "Наноград-2017", в котором принимают участие 270 учащихся из 26 регионов России.

Председатель правления "Роснано" Анатолий Чубайс в рамках форума молодых инноваторов присмотрел себе спрей для разглаживания одежды. Об этом сообщает ТАСС.

— В командировках это удобно, — объяснил свой выбор бизнесмен, отметив, что попробует разгладить чудо-спреем пиджак.

Анатолий Чубайс расплатился за баллончик принятой на форуме специальной валютой — нанокотиками. Спрей стоил 10 "котиков", столько у почётного гостя при себе не было. Тогда разработчики пошли ему навстречу и сделали скидку.

Студентка, продававшая товар, заверила бизнесмена, что одного флакона хватит, чтобы "погладить" пиджак несколько раз.

Напомним, "Наноград" проходит с 26 июля по 6 августа в Сочи на базе образовательного центра "Сириус". Мероприятие проводится уже в седьмой раз.