САНА: Жертвами авиаудара коалиции стали 43 мирных жителя Ракки

Это уже второе сообщение об ударе по этому городу за сегодня, ранее говорилось о применении фосфорных бомб.

Бомбардировщики международной коалиции во главе с США сегодня нанесли авиаудар по жилым домам в городе Ракка, часть которого удерживает террористическая группировка ИГИЛ*. Об этом сообщает сирийское агентство SANA.

— Самолёты коалиции совершили сегодня бомбардировки жилых кварталов Ракки. В результате авиаударов погибли по меньшей мере 43 и получили ранения ещё несколько мирных горожан. Нанесён значимый материальный ущерб, — отмечает агентство.

Сегодня также сообщалось, что коалиция ударила по Ракке с использованием запрещённого вида оружия — фосфорных бомб.

* Деятельность организации запрещена в России решением Верховного суда РФ.