Экс-адвокат Буша посоветовал проводить брифинги в Белом доме с детекторами лжи

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Экс-адвокат Буша посоветовал проводить брифинги в Белом доме с детекторами лжи

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Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс. Фото: © REUTERS/Joshua Roberts

Бывший адвокат по вопросам этики при экс-президенте США Джордже Буше — младшем Ричард Пейнтер написал весьма остроумный твит в ответ на заявление консультанта Белого дома Келлианна Конвея, который допустил использование полиграфов для выявления тех, кто сливает информацию СМИ.

— Келлианн хочет использовать детекторы лжи в Белом доме? Попробуйте один на подиуме пресс-секретаря. Светиться будет, как на дискотеке, — пошутил Пейнтер.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Сара Хабиби Сандерс ответила на вопрос журналистов, лжёт ли она во время выступления на брифингах.

— Абсолютно нет. Я не думаю, что уместно лгать с трибуны или в любом другом месте. Моя задача — рассказать повестку дня президента и ответить на все ваши вопросы как можно лучше, насколько я могу сделать это, — заявила она.

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