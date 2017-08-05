Экс-адвокат Буша посоветовал проводить брифинги в Белом доме с детекторами лжи

Бывший адвокат по вопросам этики при экс-президенте США Джордже Буше — младшем Ричард Пейнтер написал весьма остроумный твит в ответ на заявление консультанта Белого дома Келлианна Конвея, который допустил использование полиграфов для выявления тех, кто сливает информацию СМИ.

Kellyanne wants lie detectors in the White House? Try one on the press secretary podium. The place will light up like a disco! — Richard W. Painter (@RWPUSA) 5 августа 2017 г.

— Келлианн хочет использовать детекторы лжи в Белом доме? Попробуйте один на подиуме пресс-секретаря. Светиться будет, как на дискотеке, — пошутил Пейнтер.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Сара Хабиби Сандерс ответила на вопрос журналистов, лжёт ли она во время выступления на брифингах.

— Абсолютно нет. Я не думаю, что уместно лгать с трибуны или в любом другом месте. Моя задача — рассказать повестку дня президента и ответить на все ваши вопросы как можно лучше, насколько я могу сделать это, — заявила она.