В Турции подозреваемых в терроризме оденут в куртки миндального цвета

Решение было принято после того, как один из подозреваемых пришёл на заседание суда в футболке с надписью "Герой".

Подозреваемые в терроризме и подготовке военных переворотов в Турции будут носить специальную униформу в судах. Об этом сообщил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.

Заявление последовало после того, как один из подозреваемых в подготовке военного переворота пришёл на судебное заседание в футболке с надписью "Герой", из-за чего слушание было ненадолго приостановлено. По словам Эрдогана, эта футболка была нелепой попыткой похвастаться собой.

— Больше они не будут одеваться как хотят. Подозреваемые в причастности к неудачному военному перевороту будут носить комбинезоны, а подозреваемые в терроризме будут носить куртки и брюки, — приводит агентство Reuters слова президента Турции.

Эрдоган также уточнил, что новая форма будет тёмно-миндального цвета.