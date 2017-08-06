Трёхмесячному Тимуру необходим портативный аппарат ИВЛ

Спустя месяц после рождения ребёнку поставили диагноз — порок развития трахеи и бронхов.

За три месяца своей жизни Тимур не видел ничего, кроме больничных стен и людей в белых халатах. У малыша порок развития трахеи и бронхов. Он не может дышать — за него это делает аппарат искусственной вентиляции лёгких.

— Без него он может сделать только один вдох и выдох. И всё, больше не справляется сам, — рассказывает мама Тимура, Светлана.

Родители называют Тимура настоящим чудом — его мать не могла забеременеть семь лет и потеряла всякую надежду. Но наконец это случилось. О том, что она носит ребёнка, Светлана узнала на 22-й неделе.

Мальчик родился без явных признаков болезни. Врачи обратили внимание на хрипы, но диагноз не ставили. Спустя месяц Тимур начал задыхаться: его организм сдался, и он перестал дышать самостоятельно.

— Мы неделю были в палате. Нас собирались уже выписывать, и тут он начал задыхаться. Ночью началось. До утра он синел, а потом его отвезли в реанимацию, — вспоминает Светлана.

Малышу провели сложную операцию, но она пошла не по плану. Врачам всё же удалось спасти ребёнка, правда, теперь дом Тимура — это реанимация. 24 часа в сутки малыш подключён к машине, которая не даёт ему задохнуться. Родители могут находиться рядом с сыном всего один час в день. В палату разрешено заходить по одному, поэтому мама и папа делят этот час пополам. Когда родители уходят, мальчик начинает плакать.

Врачи дают положительные прогнозы — возможно, Тимур сможет обходиться и без ИВЛ. Но, когда это случится, неизвестно. Месяцы, годы — специалисты не называют даже примерных сроков.

Эмоционально и физически Тимур развивается, как и остальные дети. Можно сказать, он обычный ребёнок, который просто не умеет дышать. Ему хочется познавать мир, смотреть за окно, играть и, конечно, видеть рядом своих родителей.

У Тимура есть шанс жить в настоящем доме. Для этого его детскую нужно превратить в настоящую реанимационную комнату: купить портативный аппарат ИВЛ, откашливатель, аспиратор, функциональную кровать — всего более сотни наименований. Для этого семье нужна неподъёмная для неё сумма — 2,4 миллиона рублей.

Лайф и детский хоспис "Дом с маяком" открывает сбор на эту сумму. Помочь Тимуру можно, отправив СМС на номер 1200. В тексте нужно указать слово "ПОМОЩЬ" и сумму перевода. Любую — от 50 рублей. Например, "ПОМОЩЬ 500". Если мобильный оператор запросит подтверждение платежа, нужно ответить, иначе деньги не дойдут.